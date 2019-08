Ein Fest der Begegnung

Zum dritten Mal wird das Zusammenlegen in der Region Braunau am Samstag, 7. September, mit einem Fest der Begegnung gefeiert. Beginn am "Platzl Braunau" in der Theatergasse 8 ist um 14 Uhr. Das Jugendforum Y4U und das Projekt Wohnen im Dialog der Volkshilfe planen gemeinsam mit lokalen Vereinen und Organisationen ein Fest mit einem vielfältigen Programm für die ganze Familie. Neben einer Kunstwerkstatt werden mehrere Bands, wie die "Tracy Bond" aus Linz oder "Tales of Water", in Braunau auftreten. Kulinarisch werden verschiedene, internationale Gerichte angeboten. Bei Schlechtwetter findet das Fest der Begegnung im "Stögerstadl" statt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.