Ein Empfang für den "Bronze-Luki"

Es war der Lohn für viele Jahre harte Arbeit: Die Bronzemedaille von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio war aus österreichischer Sicht eines der ganz großen Highlights. Bei seiner Rückkehr aus Japan wurde "Bronze-Luki" von seinem Fanclub in Wien-Schwechat frenetisch bejubelt und empfangen. Die vergangenen Tage nutzte der 29-Jährige, um im Kreise seiner Familie nach der stressigen Zeit etwas zur Ruhe zu kommen. An seinem Heimatmeeting in Andorf nahm Weißhaidinger aber trotzdem teil – mit 63,88 Meter holte er sich standesgemäß den Sieg.

Empfang am Samstag

Morgen, Samstag, wird Weißhaidinger in seiner Heimat, Taufkirchen an der Pram, bei einem offiziellen Empfang noch einmal so richtig gefeiert. Beginn ist um 17 Uhr am Gemeindeplatz in Taufkirchen, für alle Besucher gilt die 3-G-Regel. Die Organisatoren rechnen mit rund 500 bis 600 Besuchern, selbstverständlich wird der Fanclub des Weltklasse-Diskuswerfers vor Ort sein.

Unter anderem wird der langjährige Mentor von Weißhaidinger, Josef Schopf, auf den Beginn der Karriere von Weißhaidinger zurückblicken. Auch Sportlandesrat Markus Achleitner hat sein Kommen zugesagt. Nach dem offiziellen Teil, bei dem unter anderem Weißhaidinger und sein Trainer Gregor Högler zu Wort kommen werden, gibt es noch einen Bieranstich und eine Autogrammstunde.