Ein Elefant in der Praxis

Lola hat Durst und möchte trinken. Mit ihrem Rüssel kann die kleine Elefantin Wasser aus dem Becher schlürfen, den das Kind ihr reicht. Lola gibt Küsschen, kann die Zähne duschen und föhnen. Ihre größte Stärke ist es allerdings, den Kindern die Angst vorm Zahnarzt zu nehmen. Entwickelt hat sie Zahnärztin Evelyn Leschhorn in Geinberg, von den Kindern oft "Dr. Lola" genannt.

Weil ihr das weit verbreitete Bild des furchteinflößenden Zahnarztes nicht gefiel, zeichnete die Wahl-Innviertlerin ein anderes. Lola ist seither Hauptdarstellerin in ihrem Buch und in ihrer Zahnarztpraxis. "Ich wollte damals meiner kleinen Tochter erklären, was ich mache und bemerkte, dass Kinderbücher das uralte Image vom bohrenden Zahnarzt transportieren." Weg von der Bohrmaschine hin zur Prophylaxe. Eine wesentliche Rolle spielen die Eltern und ihre Kommunikation. Ein "keine Angst" oder "tut nicht weh" wirke kontraproduktiv und erzeuge erst recht Angst, sagt Leschhorn.

Ein Besuch in ihrer Praxis ist wie ein Ritual gestaltet, bei dem Kinder vorher Lolas "Fähigkeiten" eigenhändig ausprobieren dürfen. "Kinder sind Macher. Wenn man sie erst mal machen lässt, stehen die Chancen gut, dass sie später den Mund aufmachen wie ein Krokodil. Gerade der Sauger (Anm. d. Red.: Lolas Rüssel) löst bei vielen ein akustisches Trauma aus. Wenn der unangekündigt ins Spiel gebracht wird, führt das oft zu komplettem Vertrauensbruch. Darum ist es wichtig, dass sie den vorher selber ausprobieren dürfen", sagt Leschhorn. Ebenso wie Kitzelbohrer und "Zauberlack", der die Zähne vor Karies schützt. Hinleitung zu den Geräten statt Ablenkung via Fernseher an der Decke lautet ihre Devise. Spielerisch schafft es das Lola-Leschhorn-Team, sogar traumatisierte Kinder zu behandeln, bei denen als letzte Möglichkeit eine Behandlung unter Narkose anstehen würde.

Tipps für die Eltern

Wann muss das Kind zum Zahnarzt, was mache ich, wenn es partout nicht Zähne putzen will und wie lange ist ein Nachputzen notwendig? Präsident Hans Schrangl von der Landeszahnärztekammer Oberösterreich gibt hilfreiche Tipps:

Zum Zahnarzt, bevor es wehtut, damit das Kind den Besuch positiv abspeichert. Schrangl rät zu einem Arztbesuch ab zwei Jahren.

Zähne putzen: Ab dem ersten Zahn. Als Eltern mit gutem Beispiel vorangehen. Die Kinder sollen selber spielerisch putzen. Nachputzen ist so lange erforderlich, bis die Kinder in etwa acht Jahre alt sind bzw. „bis sie gut schreiben können“, so die Faustregel. Konsequent sein und die Zähne auf allen Flächen säubern. Schrangl rät zur KAI-Technik, also Kaufläche-Außen-Innen. „Das wichtigste ist, dass keine Fläche vergessen wird“.

Zahnbürste: Kinderzahnbürste mit abgerundeten Borsten, keine Naturborsten, „ich bin normalerweise sehr für Natur, in diesem Fall nicht, denn die sind innen hohl und darin vermehren sich Bakterien wie Schwammerl", sagt Schrangl.

Zahnpaste: erst verwenden, sobald das Kind sie wieder ausspucken kann. Eine altersgerechte, mit etwas Fluorid verwenden, nicht in Massen, eine fingernagelgroße (kleiner Finger) Menge reicht. Zahnseide ab sechs Jahren plus Check auf Kariesanfälligkeit – gegebenenfalls Zähne versiegeln.

Süßigkeiten: Hauptübel ist Zucker. Wenn Süßes, dann nach dem Essen und – jetzt die gute Nachricht – auf einmal essen. Häufigkeit ist problematischer als Menge.

Neu ist der Zahnpass für Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko; erhältlich beim Zahnarzt, das Paket ist gefüllt mit Zahnleistungen für Kids.