Wo Markus Hammerer am Sonntagnachmittag sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Entweder im Stadion in Klagenfurt oder in Wien, wo er am Montag eine Fortbildungsveranstaltung besuchen muss. Sicher ist, dass er seiner ehemaligen Mannschaft, der SV Guntamatic Ried, beim Finalspiel gegen Salzburg die Daumen drücken wird. Die Rieder sind krasser Außenseiter. Ganz anders war die Ausgangslage vor elf Jahren. Am 29. Mai 2011 kam es in Wien zum Endspiel der SV Ried gegen Austria Lustenau.