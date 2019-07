Ein Bundespräsident "zum Anfassen"

Interessante Einblicke in die beeindruckenden Räumlichkeiten und den abwechslungsreichen Terminkalender von Bundespräsident Alexander van der Bellen bekamen Schüler der vierten Klassen der Handelsakademie Schärding beim Schülertag in der Hofburg in Wien.

Der Spitzenpolitiker beantwortete auch die Fragen der Schüler, wie etwa, ob er Teile der Verfassung ändern würde? "Das Zustandekommen eines Gesetzes liegt zwar in der Kompetenz des National- und des Bundesrates, aber ich muss jedes Gesetz unterschreiben", sagte Alexander van der Bellen. Diese Unterschrift bestätige jedoch lediglich, dass das Gesetz auf verfassungsgemäßem Weg zustande gekommen sei und stelle keine inhaltliche Prüfung dar. Bei manchen Gesetzen hege er allerdings Zweifel, ob sie der Verfassung entsprechen und würde sie gerne vor dem Inkrafttreten dem Verfassungsgerichtshof vorlegen, was unsere Verfassung aber nicht vorsehe.

Beeindruckt war der Bundespräsident von Greta Thunberg, die er anlässlich des Klimagipfels in Wien traf. Anerkennend meinte er, dass sie es geschafft habe, eine weltweite Bewegung für den Klimaschutz auf die Beine zu stellen. Das gäbe ihm Hoffnung für die Zukunft unseres Planeten.

