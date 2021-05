Wir schreiben das Jahr 1927. In Wien brennt nach dem Urteil im Schattendorfer Prozess der Justizpalast, die Unruhen kosten mehr als 90 Menschen das Leben. Charles Lindbergh gelingt als erstem Menschen der Nonstop-Flug von New York nach Paris über den Atlantik. Bei einem Erdbeben der Stärke 7,9 in China kommen 200.000 Menschen ums Leben und "Das Bunte Blatt" – eine illustrierte Wochenbeilage zur "Neuen Zeit" (Preis 45 Groschen) wagt einen spannenden Ausblick ins Jahr 2000.