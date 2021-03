Die Feuerwehr hat gute Arbeit geleistet: "Es scheint, als könne das Gebäude saniert werden, ohne dass es vorher abgerissen werden muss", sagt Ludwig Vogl. Wie berichtet stand die ehemalige Lederfabrik Vogl in Mattighofen vergangene Woche in Flammen. Ein Teil des zweiten Stockwerkes brannte lichterloh, auch die darüberliegenden Ebenen haben vom Rauch und Löschwasser Schäden abbekommen. Die Statiker haben das Gebäude am Montag inspiziert.