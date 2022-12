Ein bewegtes Jahr: Krisen, Erfolge und endlich wieder Feste

Der in Ried geborene Quantenphysiker Anton Zeilinger (77) nahm am 10. Dezember den Physik-Nobelpreis im Stockholmer Konzerthaus entgegen.

2022 wird in die Geschichtsbücher eingehen: Krieg in Europa, Krisen, Teuerungen, Zinserhöhungen. Aber nicht nur in der weiten Welt, auch im Innviertel war einiges los: Viele Betriebe blicken auf Erfolgsjahre zurück, die Pandemie hat ihren Schrecken verloren, es wird wieder gefeiert. Doch die Energie und die Inflation bereiten Kopfzerbrechen.