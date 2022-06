Ein Abend mit Unbekannten: "Grünes Lama" lud zu Tisch

"Woraus besteht denn der Speck?", fragt Ingrid und schneidet den Knödel an, der ihr eben serviert wurde. Vom Schwein ist er jedenfalls nicht, denn bei dem Underground-Dinner im Bezirk Braunau wird nur vegan gekocht. Ingrid ist eine von acht Gästen des "Grünen Lamas". Sie hat den weiten Weg aus Linz auf sich genommen, um an dem Abend mit Unbekannten zu essen. "Räuchertofu mit Paprikapulver", antwortet die Gastgeberin, die mit ihrem Partner die "Geheimoperation" gestartet hat. Sie will anonym bleiben, zumindest am Anfang soll der Ort noch eine Überraschung sein. Die Adresse gibt das Paar erst bei der Anmeldung preis.

Innviertler "Speck"-Knödel gab es als Hauptgang. Bild: lp

"Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?", ist auch Petra aus Gurten neugierig. Grundsätzlich kenne sie das Konzept. Vor einigen Jahren hatten zwei Braunauer schon eine ähnliche Idee. Das Paar antwortet, dass es einfach gerne koche und den Leuten pflanzliche Kost näherbringen wolle: "Viele glauben, vegan schmecke nicht und sei einseitig. Wir wollen das Gegenteil beweisen, interessante Gespräche anregen und neue Leute kennenlernen."

Zur Vorspeise wurden Bärlauchknödel auf Frühlingssalat serviert. Bild: lp

Knödel in allen Variationen

Interessante Gespräche führen, mitunter deswegen sei sie auch gekommen, sagt Renate aus dem Bezirk Ried und lacht. Die gab es zur Genüge, denn obwohl sich fast niemand kannte, wurde es zu keiner Zeit still am Tisch. Veganer war außer der Gastgeberin niemand, auch wenn allen bewusstes Essen wichtig ist. Serviert wurden Knödel in verschiedenen Variationen: Zur Vorspeise Bärlauchknödel auf Salat, als Hauptgang Innviertler "Speck"-Knödel mit Sauerkraut, zum Nachtisch Erdbeerknödel mit Rote-Rüben-Eis. Die Zutaten kommen vom Zagler-Naturladen in Braunau und der Biokiste in Eferding.

Mehr als 20 Personen haben sich für das Dinner angemeldet. Alle, die dieses Mal nicht zum Zug kamen, haben bald eine neue Chance.

Abschließend eine süße Nachspeise: Erdbeerknödel mit Rote-Rüben-Eis. Bild: lp

Nächstes Underground-Dinner im Juli

Das „Grüne Lama“ lädt am Freitag, 22. Juli, 19 Uhr, wieder zum Drei-Gänge-Menü. Anmelden können sich Interessierte unter gruenes.lama@gmx.at.

Infos bekommt man auch in den Sozialen Medien (Facebook und Instagram) unter „Grünes Lama“.

Die Adresse des Gastgeberortes wird erst bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Gewinner werden ausgelost. Rechnung für das Essen gibt es keine – jeder zahlt, was es ihm wert war.

Das bio-vegane Menü für das nächste Dinner steht schon fest.

Vorspeise:

Pinke Couscous-Bowl

Hauptspeise:

Rote-Rüben-Einkornlaibchen

mit Kartoffelpüree und

Röstzwiebeln

Nachspeise:

Cheesecake mit Beerentopping und Überraschungseis