Ein Abend im Zeichen des Motorradsports und der Finanzwelt

Mehr als 200 Private-Banking-Kunden der Oberbank Wels und Innviertel wurden in die neu errichtete KTM-Motohall nach Mattighofen geladen, die OÖNachrichten berichteten. Den Abend, der sich rund um die Themen Finanzen und Motorräder drehte, moderierte OÖN-Innviertel-Redaktionsleiter Roman Kloibhofer.

Hubert Trunkenpolz aus der KTM-Führungsriege machte die Firmengeschichte der Motorradschmiede erlebbar. Innerhalb von fünf Jahren konnte der Umsatz verdoppelt werden, der Gewinn wachse entsprechend mit. Allein im Vorjahr verkaufte das Unternehmen 261.454 Motorräder. Ein Meilenstein ist die neue KTM-Motohall. Sie sei nicht nur ein Museum, sagt Trunkenpolz, sondern zeige auch die Innovationskraft der Marke.

Mit dem orangen Oval im Herzen von Mattighofen wolle man sich auch als Arbeitgeber interessant machen. "Die Fachkräfteentwicklung ist ein essenzielles Thema", sagt Finanzvorstand Viktor Sigl. Besonderes Augenmerk liegt in der Lehrlingsausbildung: "Wir investieren 2,5 Millionen Euro in den weiteren Ausbau unserer Lehrwerkstatt, sodass wir von aktuell 150 in Richtung 200 Lehrlinge kommen", sagt Sigl.

Exportquote von 98 Prozent

Thema war auch die Globalisierung. "KTM hat eine Exportquote von 98 Prozent. Globalisierung ist das, was uns treibt." Der Markt in Amerika sei rückläufig, jener in Europa stabil. Die Zukunftsmusik spiele sich aber woanders ab, sagt Sigl. Asien gilt als Hoffnungsmarkt. Vor allem Indien sei ein Markt mit riesigen Chancen. "Wir verkaufen in der ganzen Welt. Das ist gewissermaßen auch die Herausforderung." Es sei wichtig, eine gewisse Flexibilität und den Mut zu haben, sich in neue Regionen zu trauen.

Bewegte Zeiten in Finanzwelt

Die Oberbank sei seit vielen Jahren engstens mit KTM verbunden, sagt Josef Weißl, Vorstandsdirektor der Oberbank AG, und wechselte das Thema von Motorrädern zu Investitionen: "Wir leben in bewegten Zeiten", sagt er. Viele Investitionsentscheidungen wurden aufgrunddessen in den vergangenen Jahren aufgeschoben. Das sei ein Fehler gewesen. "Es ist wie in den vorigen zehn Jahren auch heute das Gebot der Stunde, zu handeln. Mit Bedacht – aber zu handeln." Investitionsmöglichkeiten gebe es letztlich viele.

Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3-Banken-Generali Investmentgesellschaft, sagt: "Ich bin kein Spekulant. Ich investiere nur in Unternehmen, wo ich die Geschäftsmodelle verstehe." Die Währungsmärkte seien derzeit sehr ruhig, betont Wögerbauer und sagt in Hinblick auf die Zinsen: "Warten Sie nicht auf die Zinswende, sie wird nicht stattfinden."

Als Stargast stand Matthias Walkner, einer der aktuell erfolgreichsten Motorsportler und Rallye-Dakar-Sieger, im Live-Interview mit Moderator Roman Kloibhofer Rede und Antwort. Mehr dazu lesen Sie demnächst in den Innviertler Nachrichten. (lp)

