Eigene Kindergarten-App bringt Erleichterungen

Was in Kindergärten bisher umständlich mit Zettelwirtschaft, Aushängen und Anrufen erledigt wurde, lasse sich nun bequem per Smartphone abklären, so die Caritas mit Verweis auf den Kindergarten Munderfing, der als Erster im Bezirk Braunau den Eltern die neue KITAweb-Eltern-App der Caritas anbietet. "Die App erleichtert das Organisatorische für Eltern und Pädagoginnen, und im persönlichen Gespräch bleibt mehr Zeit für das Wichtige: unsere Kinder", sagt Anna Sattlecker, Leiterin von Munderfings Pfarrcaritas-Kindergarten.

Die KITAweb-Eltern-App vereinfache in Kindergärten, Krabbelstuben und Horten den Austausch zwischen Eltern und Betreuungskräften – und spare beiden Seiten Zeit. "Wir können persönliche oder Gruppen-Nachrichten an die Eltern schreiben, einfache Umfragen oder Teilnehmerlisten erstellen und Veranstaltungen im Kalender der App kommunizieren. Wir geben bekannt, wenn besondere Ausflüge anstehen, oder können den Eltern eine persönliche Nachricht schicken, dass beispielsweise das Lieblingskuscheltier, das das Kind zum Einschlafen braucht, im Kindergarten vergessen worden ist", so Anna Sattlecker. Das Kindergartenpersonal verwaltet die App via Computer, die Eltern haben die App am Smartphone dabei.

Eltern hätten auf notwendige Dokumente und Formulare jederzeit Zugriff und könnten Eintragungen rund um die Uhr und ortsunabhängig erledigen, so die Caritas. Die Kommunikation erfülle die höchsten Sicherheitsstandards und sei datenschutzkonform.