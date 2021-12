Eigene "Job Week" für die Lehrlingssuche

"Insbesondere sollten Klein- und Mittelbetriebe diese Initiative nutzen, um neue Arbeitskräfte und Lehrlinge zu bekommen."

Um an der Job Week teilnehmen zu können, muss in der Zeit vom 28. März bis 2. April eine Veranstaltung im eigenen Betrieb angeboten werden, die geeignet ist, den Interessenten Berufe und Arbeitsplätze näher vorzustellen – z. B. ein "Tag der offenen Tür", ein Probeschnuppern oder ein Workshop. Tipps gibt es bei der Wirtschaftskammer und von eigens geschulten Coaches, die für die Unterstützung der Betriebe zur Teilnahme an der Job Week besonders ausgebildet wurden. Weitere Informationen finden Interessierte hier.