Ehrung für jungen Lebensretter

Gruber war im Juli in Überackern auf der "Alten Brücke" spazieren, als er auf ein Boot mit drei Insassen aufmerksam wurde, das in der Salzach gekentert war.

Immer wieder motivierte er durch Zurufe, durchzuhalten. Zwar hatten alle Insassen Schwimmwesten an und konnten sich am treibenden Boot festhalten, schafften es wegen der starken Strömung aber nicht ans Ufer. Dann die rettende Lösung: Einer der in Not Geratenen konnte seinem Helfer an Land ein Seil zuwerfen, das am Boot befestigt war. Mit vollem Einsatz zog der 15-Jährige alle ans rettende Ufer.