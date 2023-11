Ehrenbürger mit belasteter Vergangenheit: "Verhöhnung der NS-Opfer!"

Josef Reiter war ein Nazi-Anhänger. Der in Braunau geborene Komponist hatte auch ein Naheverhältnis zu Adolf Hitler, wie fundierte Recherchen des Autors Ludwig Laher für die OÖN zeigen. Noch immer aber schlängele sich die Josef-Reiter-Straße durch Braunau, auch die Ehrenbürgerschaft sei ihm noch nicht aberkannt worden, schreibt Laher in seinen Ausführungen – die OÖN berichteten gestern.

Das Mauthausen Komitee und das Netzwerk gegen Rassismus fordern die Stadt Braunau nun öffentlich auf, zu handeln. "Das glaubt man kaum: In der Geburtsstadt Adolf Hitlers ist bis heute einer seiner Vertrauten Ehrenbürger! Diese Verhöhnung der NS-Opfer muss sofort beendet werden", sagt Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ). Die antifaschistischen Organisationen fordern, Reiter die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen und die Josef-Reiter-Straße in Braunau umzubenennen, genauso wie die Franz-Resl-Straße. "Reiter und Resl waren beide fanatische NS-Hetzer und Judenhasser. Jede Art von Würdigung solcher Personen ist in einer Demokratie untragbar!", betont Willi Mernyi.

Wie berichtet, lässt die Stadtgemeinde derzeit Straßennamen prüfen. Jene, die nach NS-belasteten Menschen benannt wurden, stehen im Fokus dieser Untersuchung, die der Gemeinderat Braunau im Juni dieses Jahres einzuleiten beschlossen hat. Ergebnisse wurden noch keine veröffentlicht. "Wenn die vielen offiziellen Beteuerungen, dass Antisemitismus in Österreich keinen Platz hat, ernst gemeint sind, führt an der Umbenennung der beiden Straßen kein Weg vorbei", sagt Netzwerk-Sprecher Robert Eiter.

Ludwig Laher, Autor aus St. Pantaleon, veröffentlichte in der gestrigen Braunauer Warte seine Recherchen über das Leben des – laut Wikipedia – einzigen Ehrenbürgers Braunau und forderte die Stadt ebenfalls dazu auf, sich der Vergangenheit zu stellen und Altlasten abzuschütteln.

Autorin Magdalena Lagetar