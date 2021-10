Ehrenamtstag in der Gießerei

Die Caritas und der Verein Trafos laden von 15 bis 20 Uhr in die Gießerei, dem "Haus der Nachhaltigkeit" in der Rieder Rainerstraße, ein, wo es Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen gibt und Kabarettist Wolfgang Huber Szenen aus dem Programm "frei & willig" präsentiert. Von der Bewährungshilfe, dem Rieder Sozialmarkt über den Verein MUT bis hin zu YoungCaritas und Zivilinvalidenverband reicht die Palette jener Vereine und Organisationen aus der Region, die sich in der Gießerei vorstellen.

Um 16 und 18 Uhr gibt es Führungen durch die Gießerei. Um 17 und 19 Uhr ist Kabarettist Wolfgang Huber aus Eberschwang als "Wanger Martina" im Einsatz.