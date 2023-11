Ehepaar aus Simbach 24 Stunden vermisst: Suchaktion mit gutem Ende

Mehr als 24 Stunden wurde ein 80-jähriges Ehepaar aus Simbach vermisst: Die Tochter meldete sich am Donnerstagmorgen bei der Polizei, weil ihre Eltern tags zuvor zu einem Spaziergang entlang des Inns aufgebrochen, aber nicht mehr zurückgekehrt waren. Noch immer stand das Auto in der Simbacher Innstraße, dort, wo es das ältere Ehepaar abgestellt hatte, so die Polizei Simbach.