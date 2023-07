Ehemann den Hals aufgeschlitzt? Angeklagte weist die Schuld von sich

Wenige Augenblicke vor dem Prozessbeginn am am Mittwochvormittag

Der Frau wird von Staatsanwältin Petra Stranzinger das Verbrechen des versuchten Mordes vorgeworfen. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung. Wie berichtet, wird die Verhandlung aufgrund eines Aussetzungsbeschluss des Berufsrichtersenats neu aufgerollt. In einem ersten Verfahren wurde die Beschuldigte, die ihre 13-jährige Tochter verantwortlich machte, von den Geschworenen vom Vorwurf des versuchen Mordes freigesprochen. Jedoch waren die Laienrichter der Ansicht, dass die Angeklagte das Verbrechen der schweren Körperverletzung begangen hatte.

Die 32-Jährige soll laut Anklage im Sommer 2022 ihrem 40-jährigen Ehemann, mit dem sie vier gemeinsame Kinder im Altern zwischen vier und 14 Jahren hat, mit einem Stanleymesser oder einer Rasierklinge den Hals aufgeschlitzt haben. Dem Opfer wurden zuvor mehrere Tabletten Antidepressiva und Schlafmittel in das Gulasch gemischt.

Opfer hatte "Riesenglück"

"Für die Angeklagte geht es darum, das maximal positive für sich herauszuholen. Sie ist eine Narzisstin. Um es mit den Worten der Gutachterin Adelheid Kastner zu sagen: Wenn die Welt auch untergehen mag, Hauptsache ihr geht es besser", sagte Staatsanwältin Petra Stranzinger. Die Beschuldigte neige zu eskalierenden Auseinandersetzungen und sei eine "notorische Lügnerin". Die 32-Jährige habe ihren Mann töten wollen, um die Versicherungssumme zu kassieren. "Damit wollte sie ihre finanziellen Probleme lösen", sagte die Staatsanwältin.

Aus Blutproben gehe hervor, dass dem Opfer nicht nur am Tattag Tabletten in das Essen gemischt worden war, sondern schon in den Tagen zuvor. Die Tat sei also geplant gewesen. "Gegen 22.50 Uhr hat sich die Angeklagte ins Schlafzimmer begeben, um ihrem schlafenden Mann zu töten. Durch die Blutung ist das Opfer aufgewacht und die Beschuldigte hat die Flucht ergriffen. Wäre der Schnitt nur einen Millimeter tiefer, wäre das Opfer innerhalb von Minuten verblutet", sagte Stranzinger. Der Mann habe Riesenglück gehabt. Die Angeklagte habe bisher vier Varianten aufgetischt. Von "einer Tag wegen Notwehr", Erinnerungslücken bis hin zu der Version, dass ihre Tochter die Täterin sei, sei alles dabei gewesen.

"Die Angeklagte war es nicht"

"Es gibt keinen einzigen objektiven Beweis dafür, dass unsere Mandantin ihrem Ehemann die Verletzung zugefügt hat. Es gibt weder Spuren noch Zeugen. Die Rauch- und Blendgranaten der Staatsanwaltschaft werden sich im Laufe des Beweisverfahrens lichten", sagte die Kollegin des bekannten Strafverteidigers Andreas Mauhart, die überraschenderweise das Eingangsplädoyer vorbrachte. "Die Angeklagte war es nicht."

Im Laufe des Mittwochs wird die Beschuldigte befragt, auch das Opfer kommt zu Wort. Vorerst sind drei Verhandlungstage anberaumt. Die weiteren Prozesstage finden am 3. August und 4. August statt. Weitere Informationen folgen.

