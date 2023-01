Ehemalige Kellerbrauerei ist für 2,4 Millionen zu haben

"Zentral – mehrgeschossiges Projekt in bester Lage", so wird auf der Website der Linzer Immobilienfirma Penz das Gebäude der ehemaligen Privatbrauerei Kellerbräu angeboten. Der angebotene Verkaufspreis liegt bei 2,4 Millionen Euro. "Die Lage zentral in Ried und die Höhe der Bauteile ermöglicht Fernsicht und beste Möglichkeiten in der höherwertigen Architektur und Planung", heißt es auf der Website des Unternehmens. Auch auf der Internetseite willhaben.at wird das Objekt angeboten.