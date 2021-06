Ehefrau fuhr am Sozius mit und starb, Lenker lebensgefährlich verletzt

Zu dem tödlichen Motorradunfall kam es gegen 13.30 Uhr im Gemeindegebiet von Moosbach bei Mauerkirchen. Dabei fuhr ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit einem Motorrad auf der B142 in Richtung Moosbach. Auf dem Sozius saß seine 52-jährige Ehefrau. In der Ortschaft Spraidt geriet der Mann in einer S-Kurve ins Rutschen, das Motorrad kippte auf die Seite kippte und schlitterte mit den beiden Passagieren auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der von einem 58-Jährigen aus Salzburg gelenkt wurde.

Für die Ehefrau kam jede Hilfe zu spät. Bild: Manfred Fesl

Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, der 47-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Lkh Salzburg geflogen. Der Tank des Lkw wurde durch den Anprall beschädigt, etwa 300 Liter Diesel traten aus und versickerten teilweise im Erdreich, was eine Ausbaggerung der betroffenen Stelle notwendig machte.