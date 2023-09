Eggelsberg: Bauarbeiter bei Sturz von Gerüst verletzt

Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr war ein 27-jähriger Bauarbeiter aus dem Bezirk Braunau im Außenbereich eines Neubaus in Eggelsberg beschäftigt, als er auf ein Gerüst stieg und Lochgittereisen am Holzriegelbau anbringen wollte. Aus nicht geklärter Ursache stürzte er dabei von dem etwa 2,5 Meter hohen Gerüst auf den darunterliegenden Balkon.

Der 27-Jährige wurde von seinem Arbeitskollegen mit einer Kopfverletzung auf dem Balkon liegend gefunden. Er war nicht mehr ansprechbar. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins UKH Salzburg gebracht.

