Edin Ibrahimovic ist neuer Trainer bei Landesligist USV Neuhofen

Der USV Neuhofen (Landesliga West) hat einen neuen Trainer. Edin Ibrahimovic folgt auf das Duo Thomas Reifeltshammer/Marcel Ziegl nach. Co-Trainer wird der bisherige Athletiktrainer Markus Friedwagner.

Die Neuhofner, die nach 15 Spielen auf dem 14. Platz liegen, kämpfen in der Landesliga um den Klassenerhalt.Ibrahimovic, der im Sommer 2023 von Andorf nach Neuhofen wechselte, wird damit vom Spielfeld auf die Trainerbank wechseln. „Edin Ibrahimovic ist sowohl auf als auch abseits des Platzes ein absolutes Vorbild. Er hat uns in den Gesprächen vermittelt, dass er die Chance, Trainer zu werden, unbedingt nutzen möchte. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber er war der Beste unter den Kandidaten und kennt Verein und die Liga sehr gut“, sagt Neuhofens sportlicher Leiter, Daniel Peer, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Auf die Frage, ob Ibrahimovic weiterhin als Spieler auflaufen wird, antwortete Peer: „Wenn wirklich Not am Mann ist, kann es sein, dass er hin und wieder im Kader sein wird, aber der volle Fokus liegt auf den Aufgaben als Trainer.“

Der Trainingsstart erfolgt Mitte Jänner. Das Saisonziel für den Aufsteiger Neuhofen ist der Klassenerhalt. „Wir haben im Frühjahr noch neun Heimspiele bei nur sechs Auswärtspartien. Das könnte ein Ass im Ärmel für uns sein“, sagt Peer, der Verstärkungen in der Winterpause ankündigt: „Wir werden den einen oder anderen Spieler holen.“

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif