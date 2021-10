eBundesliga via SV Ried

Die SV Guntamatic Ried ist nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal "online" bei der eBundesliga mit dabei. Ein Teambewerb, ein Einzelbewerb und der Raiffeisen Club-Rookies Cup werden in diesem Jahr von der Bundesliga ausgetragen.

Am Samstag, 23. Oktober, veranstaltet die SV Guntamatic Ried in Kooperation mit dem ESVÖ ein FIFA-22-Qualifikationsturnier im Oberbank Business Club in der Josko-Arena in Ried. Die vier besten Spieler werden den Verein im Teambewerb der eBundesliga vertreten. 64 Spieler können am Qualifikationsturnier teilnehmen. Nach einer Gruppenphase geht es im K.-o.-Modus weiter.

Teilnahme ab 16 Jahren

Beginn des Turniers ist um 11 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr, voraussichtliches Ende um 18 Uhr. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gerne könne auch der eigene PS4-Controller beim Turnier verwendet werden, so die SVR. Wer dabei sein will, muss sich über die Website der SV Ried (ebundesliga.flave.world anmelden. Auf der SVR-Website finden sich weitere Informationen. "Wir freuen uns auf das Qualifikationsturnier bei uns und werden das Quartett, das unseren Verein dann bei der eBundesliga vertreten wird, bestmöglich unterstützen", sagt Tim Entenfellner von der SV Ried.