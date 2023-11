Eberschwang wird wieder von Narren regiert

Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SPÖ) übergab den Gemeindeschlüssel symbolisch an die Faschingsgilde, an deren Spitze heuer das Prinzenpaar Hansi III. und Vanessa I. steht.

Beim anschließenden Martinigansl-Essen im Kirchenwirt wurde der offizielle Akt der „Inthronisation“ des neuen Prinzenpaars launisch zelebriert. Vorgestellt wurde auch der neue Programmchef Wolfgang Huber. Der Schauspieler und Kabarettist wird mit den anderen Akteuren bei den Sitzungen am 2., 3., 9. und 10. Februar 2024 die Aufführungen der Faschingsgilde gestalten. Der Kartenvorverkauf dafür startet am 14. Jänner 2024. Mehr als 100 Freiwillige werden dabei auf der Bühne mitwirken.

Ein neuer Programmchef

„Unser Anspruch ist, unseren Gästen einen humoristischen Zufluchtsort aus dem Alltag und den damit verbundenen Herausforderungen des Lebens zu bieten. Kurz gesagt: Unsere Sitzungen sollen gerade jetzt eine Oase der Heiterkeit, ein Platz des Lachens und der vergnüglichen Unterhaltung sein. Dafür werden wir uns auch heuer wieder voll ins Zeug legen; so viel kann ich an dieser Stelle versprechen“, sagt Faschingsgilden-Präsident Christopher Hörl.

Prinz Hansi III. ist nach 50 Jahren im Verkauf bei Reiter Fleischwaren eigentlich schon im Ruhestand, der sportliche Eberschwanger hat nun aber seine zweite Karriere mit zwei Würstelbuden in Ried gestartet.

Prinzessin Vanessa I. an seiner Seite hat neben ihrer Tätigkeit als technische Redakteurin bei der Firma Scheuch die Leidenschaft für das Gastgewerbe und den Verkauf von Bosnas entwickelt.

Seit Jahren steht Wolfgang Huber mit der berühmt-berüchtigten Doppelbütt auf der Bühne, nun ist der Schauspieler als neuer Programmchef mit seinem Co Rainer Kiehas am Werk.

