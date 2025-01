Eberschwang: Der Skilift ist seit 5. Jänner geöffnet

EBERSCHWANG. 22 Betriebstage hatte der Skilift Eberschwang in der vergangenen Wintersaison. Heuer hoffen die Verantwortlichen auf eine Steigerung. Seit Sonntag, 5. Jänner, hat der Schlepplift in Eberschwang geöffnet. Der kostenlose Zauberteppich ist bereits seit 27. Dezember in Betrieb.

Bis auf Weiteres ist in Eberschwang das Skifahren von Montag bis Freitag grundsätzlich von 13 bis 20.30 Uhr möglich. Samstag und Sonntag kann von 8 bis 20.30 Uhr gefahren werden. Die Dauer des Abendbetriebs hängt von der Auslastung ab. Aktuelle Informationen zu den Abendöffnungszeiten unter 0676/5511835 oder im Internet: ski-eberschwang.at

