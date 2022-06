Noch vor ihrer Matura an der Informatik-HTL Grieskirchen gründeten vier Innviertler das Start-up "LeadGen" in Andorf und sind seit mehr als zwei Jahren erfolgreich in den Bereichen Webdesign, Online-Marketing sowie Individualsoftware tätig. Das mittlerweile 20-köpfige Team bringt nun eine neue App auf den Markt, die Essensbestellungen in rund 80 Restaurants in den Bezirken Schärding und Ried einfach mittels Smartphone ermöglicht.