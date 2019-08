E-Moped-Lenker stürzte bei Vollbremsung

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf dem Laaber Holzweg im Stadtgebiet von Braunau zur Bahnhofstraße, wo er nach links einbiegen wollte und hielt vorrangbedingt an. Zur gleichen Zeit fuhren ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Braunaumit seinem E-Moped auf Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof und ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Pkw in die Gegenrichtung. Bei der Kreuzung mit dem Laaber Holzweg wollte der Pkw-Lenker nach links einbiegen, musste jedoch auch anhalten, weil der Lenker des E-Mopeds Vorrang hatte.

Der 54-Jährige wertete das Anhalten des anderen Pkw-Lenkers als Vorrangverzicht und fuhr weiter. Dann nahm er den von links kommenden 72-Jährigen wahr und hielt wieder an. Der 72-Jährige wiederum leitete eine Vollbremsung ein und stürzte mit dem Moped. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Braunau gebracht.