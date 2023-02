E-Mobilität: Alveri geht in Ried in die Offensive

RIED. Das 2019 gegründete Start-up-Unternehmen Alveri baut in Ried im Innkreis gemeinsam mit dem regionalen Energieanbieter Energie Ried eine neue Ladeinfrastruktur für Elektromobilität auf. Bis zum Sommer sollen den Rieder Bewohnern mehr als 20 zusätzliche öffentliche Ladepunkte von Alveri zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen, das von den Brüdern Ehsan und Jakob Zadmard aus Ried geführt wird, entwickelt verschiedene Lösungen für den global wachsenden Elektroautomarkt.

Neben den Wallboxen (AC, bis 11 kW) wird es auch Schnelllader (DC, bis 60 kW) geben. Um monatlich 58,80 Euro können E-Autofahrer unbegrenzt an den AC-Säulen laden, wer Strom an den AC- und DC-Säulen tanken möchte, muss dafür 94,80 Euro (brutto) pro Monat bezahlen.

Die Offensive in Ried, die auch von der Raiffeisenbank Ried, der Stadtgemeinde und den Wallbox Chargers unterstützt wird, ist für Alveri erst der Anfang, wie CEO Ehsan Zadmard betont: "Wir wollen unsere Vision einer einfachen, nahtlosen und leistbaren Mobilität von Ried aus in alle Bezirkshauptstädte Österreichs bringen. Wir wollen helfen, Anreize für den Umstieg auf E-Mobilität zu schaffen, und möglichst einfache Plug-and-play-Lösungen für unsere Kunden anbieten." In naher Zukunft wolle man bei Alveri das eigene Angebot auf die umliegenden Städte Braunau, Schärding und Grieskirchen erweitern.

"Wir als Energieversorger sehen es als unsere Verantwortung an, die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität voranzutreiben. Es ist wichtig, dass wir jetzt handeln, um eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft zu ermöglichen", sagt Fritz Pöttinger, CEO der Energie Ried. "Mit unserem Engagement für eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur zeigen wir als Regionalbank, dass wir uns für die Bedürfnisse unserer Kunden und für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Wir sind stolz darauf, Teil des Alveri-Projektes, das die Energiewende vorantreibt, zu sein", sagt Joachim Knoglinger, der Vorstand der Raiffeisen Region Ried.

