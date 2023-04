E-Bike-Unfall forderte einen Schwerverletzten

Für einen 50-Jährigen hat eine Ausfahrt mit dem E-Bike am Sonntag im Spital geendet: Der Mann aus dem Bezirk Braunau war an einer Kreuzung auf Höhe der Ortschaft Döstling mit dem Pkw einer 38-Jährigen, die auf der Weilhart Landesstraße in Richtung Tarsdorf unterwegs war, zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass der Radfahrer in die angrenzende Wiese geschleudert wurde, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann mittels Notarzthubschrauber "Christophorus 6" in ein Krankenhaus gebracht. Die Lenkerin erlitt einen Schock und begab sich nach der Unfallaufnahme ebenfalls in ärztliche Behandlung, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

