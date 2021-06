E-Bike kollidierte mit Auto: Betagte Innviertlerin schwer verletzt

Die Pensionistin fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Güterweg Scherschham, als es im Kreuzungsbereich mit der L1051 zu dem Unfall kam. Beim Linksabbiegen wurde die betagte Frau von dem Pkw einer 42-Jährigen aus dem Bezirk Braunau erfasst.

Das E-Bike wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert, die 86-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Auch das Auto kam von der Landesstraße ab und in der Wiese zum Stillstand. Die E-Bikerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Lkh Salzburg geflogen, teilte die Polizei am Samstagabend mit.