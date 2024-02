Dynamisch – das trifft auf die Entwicklung der Marktgemeinde Andorf in vielen Bereichen zu. In jüngster Vergangenheit hat sich gerade das Angebot im Fitnessbereich enorm gesteigert. So gibt es seit einigen Monaten schon zwei moderne Fitnessstudios, die für körperbewusste Menschen vielseitige Möglichkeiten anbieten. Und der Zulauf ist groß.