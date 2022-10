"So still ist es in der Klasse sonst nicht!" Physikprofessor Franz Hörandner lächelt und nimmt mit zufriedener Miene auf einem der leeren Schülersessel in der Klasse Platz. Der Physikunterricht in seiner sechsten Klasse steht an diesem Tag unter dem Eindruck der Verleihung des Nobelpreises an Anton Zeilinger.