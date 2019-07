Ob beim Grillabend im Garten oder beim Baden am See: Die Gelsen scheinen heuer besonders lästig zu sein. Vielerorts im Innviertel klagen die Bürger über die lästigen Plagegeister, in Braunauer Drogeriemärkten waren die Anti-Gelsenmittel teils sogar ausverkauft. Der Regen im Mai hat ihre Entwicklung begünstigt.