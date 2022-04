DUO übernimmt die Gebäudereinigung Kompass

"Für uns war es wichtig, dass unsere Kunden weiterhin optimal betreut werden und die Mitarbeiter eine sichere Zukunft in einem renommierten Unternehmen haben", sagt Rosa Fischer, Geschäftsführerin bei Kompass.

"So können wir uns unbesorgt in den Ruhestand verabschieden", so Rosa und Ludwig Fischer. DUOrein setze den Expansionskurs fort: Nachdem im Vorjahr bereits ein Standort im Raum Schwanenstadt eröffnet wurde, stehe nun mit der Integration der Kompass Gebäudereinigung weiteres Wachstum im Innviertel auf dem Programm. Kompass wurde 2015 von Rosa Fischer gegründet und bietet im Inn- und Hausruckviertel klassische Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung.

Die DUO Holding mit mehr als 700 Mitarbeitern stehe für innovative, maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Reinigung/Gebäudedienste, Oberflächenschutz, Personalmanagement, Full Service für Haus und Garten sowie e-Trainings für mehr Arbeitssicherheit.