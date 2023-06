Duell der Zwillingsschwestern ging an Julia Windhager

Im Sportzentrum Rum in Tirol fanden die diesjährigen Österreichischen Schülermeisterschaften im Gewichtheben statt. Dabei räumten die jungen Innviertlerinnen und Innviertler mächtig ab. In der Altersklasse U9 erkämpfte sich Julia Windhager (Union Lochen) den Titel, ihre Zwillingsschwester Anna landete auf Platz zwei. Zweimal Bronze (Gewichtheben und Mehrkampf) gab es in der U11-Klasse der Burschen durch Patrick Maderegger (Union Lochen). In der U13-Altersklasse der Mädchen holte Doris Schober (Union Lochen) zweimal Silber, Vereinskollegin Barbara Voggenberger zweimal Bronze.

Mit dem Internationalen Juniors Battle findet am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, eines der größten Nachwuchsturniere Europas in Lochen statt. 113 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen haben sich dafür angemeldet, darunter die amtierende Staatsmeisterin der Allgemeinen Klasse in der 45-Kilogramm-Klasse: die 14-jährige Juliane Maderegger von der Union Lochen. Ebenfalls für Lochen starten die österreichischen U17-Meisterinnen Anna Maria Voggenberger und Helena Maderegger, die U20-Vizemeisterin Jessica Stauceanu sowie Doris Schober, Barbara Voggenberger und Patrick Maderegger.

