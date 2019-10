Duell der Verfolger steigt in Gurten

"Wir werden aber alles geben und wären mit einem Punkt zufrieden", so der langjährige Spieler der "Roten Teufel". Die Altheimer müssen sich freilich mit großen Verletzungssorgen herumschlagen; so verletzte sich gegen Gilgenberg auch der junge Torhüter Dennis Kindlinger.

Aufsteiger Union Gilgenberg hat im Heimspiel Tabellenführer Taufkirchen/Pram als Gegner. Der Spitzenreiter erzielte zuletzt gegen Munderfing fünf Tore und zeigte einmal mehr eine starke Leistung. Die Gastgeber haben jedoch nichts zu verlieren, können nur überraschen und vielleicht einen Punkt erkämpfen. "Auf dem kleinen Platz von Münzkirchen wird es wahrscheinlich eine harte Partie werden", glaubt der Trainer von Ranshofen, Michael Floss. "Wir fahren aber hin, um zu gewinnen."

Auch Eggelsberg-Moosdorf hat das gleiche Ziel und möchte im Heimspiel am Samstag Utzenaich alle Punkte abnehmen. Die Gäste konnten bisher erst ein Spiel gewinnen und liegen an vorletzter Stelle.

St. Martin hat eine gute Mannschaft, die beim Schlusslicht in Munderfing selbstbewusst auftreten wird. Doch der Sportliche Leiter Franz Spatzenegger fordert: "Wir müssen einfach wieder einmal gewinnen, um Selbstvertrauen aufzubauen. Vielleicht klappt es im Heimspiel gegen St. Martin." Ein zweiter Saisonsieg wäre für die Munderfinger dringend notwendig, um das Tabellenende verlassen zu können.

Spielberichte

Altheim - Gilgenberg 1:0 (1:0)

Der SK Altheim durfte sich über einen knappen, aber verdienten Sieg in diesem Bezirksderby freuen. Der Aufsteiger hatte zwar auch einige gute Chancen, konnte sich aber nicht durchsetzen. In der 33. Minute nahm Dominik Daskiewicz an der Strafraumgrenze den Ball an, verlud den Tormann und schoss ins kurze Eck ein.

Bitter für die „Roten Teufel“ aus Altheim: Ihr Tormann Dennis Kindlinger verletzte sich in der 62. Minute und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ranshofen - Eggelsberg/M. 2:2 (1:2)

Ranshofen begann gut und übernahm bereits in der 3. Minute die Führung. Andreas Oberauer traf nach einer Ecke. Mit einem Handelfer glich Janos Soos in der 25. Minute aus. Nur einige Minuten später kam der Ball über die Seite zu Soos, der Eggelsberg in Führung brachte. In der zweiten Hälfte war Ranshofen drückend überlegen, hatte die besseren Chancen und schaffte durch Markus Reitsamer den verdienten Ausgleich (55.). Beide Torleute hielten mit tollen Reaktionen ihren Kasten sauber.

Taufkirchen - Munderfing 5:0 (1:0)

Munderfing legte zu Beginn das Spiel taktisch gut an und agierte zwanzig Minuten lang auch ebenbürtig. Was fehlte, war aber die Umsetzung der Torchancen. Die Hausherrn machten es besser: In der 28. Minute konnte Balint Meszaros einen Freistoß im Munderfinger Tor unterbringen. Nach einem angeblichen Revanchefoul sah Hannes Esterbauer, der zuvor einen Schlag ins Gesicht bekommen haben soll, in der 32. Minute die Rote Karte. Mit einem Spieler weniger wurde es für Munderfing schwer. Taufkirchen spielte vor allem in der zweiten Hälfte die Überlegenheit aus. Luca Vitale traf in der 48. und 57. Minute, Niklas Part in der 51., Tamas Szabo schoss in der 83. ins Schwarze.