Ein eigenes Dehio-Handbuch über die Kunstdenkmäler des Innviertels ist soeben erschienen. Es richtet sich nicht nur an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern an alle Kulturinteressierten, die das vielfältige kulturelle Erbe des Innviertels erleben und kennenlernen wollen. In akribischer Weise beschreibt das Standardwerk auf 1400 Seiten die Kunstdenkmäler der Bezirke Braunau, Ried und Schärding.