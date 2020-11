Die Corona-Infektionen steigen weiter an, die Kapazitäten in den Krankenhäusern werden zunehmend knapper. "Derzeit ist es unser vorrangiges Ziel, die Spitäler vor einer Überlastung zu schützen", sagt Kurt Roitner, Braunaus Bezirksärztesprecher. Das funktioniere aber nur, wenn die Allgemeinmedizin gut aufgestellt sei. Genau hier gebe es aber gravierende Lücken, sagt Roitner. Versorgungsengpässe drohen vor allem in städtischen Bereichen.