Drogenübergabe in Braunauer Innenstadt gestoppt

Am Montagabend beobachteten Zivilfahnder der Polizei Braunau in der Braunauer Innenstadt eine Drogenübergabe zwischen einem 29-jährigen Syrer sowie einem 27-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen. Die Zivilfahnder beobachteten, wie sich der Kosovare das soeben angekaufte Kokain in seinem Pkw portionieren wollte. Aufgrund der Sicherstellung der Drogen konnte dies jedoch verhindert werden. Kurze Zeit später konnte der Syrer, gemeinsam mit einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Land, welche ihm zuvor das Kokain zur Verfügung gestellt habe, festgenommen werden. Bei den Ermittlungen wurde dem 29-Jährigen der Verkauf von etwa 500 Gramm Marihuana sowie 40 Gramm Kokain nachgewiesen. Sämtliche Verkäufe erfolgten in der Innenstadt von Braunau. Der Beschuldigte zeigte sich geständig.