"Drogenhändler in Andorfer Garage festgenommen", titelten die Innviertler Nachrichten am 26. März 2018. Zwei Männer aus Serbien mussten sich wegen des Verbrechens des Suchtgifthandels im Landesgericht Ried verantworten. Das Duo wurde im Oktober 2017 von verdeckten Ermittlern entlarvt und bei einer geplanten Übergabe von rund einem halben Kilogramm Kokain am 18. Oktober 2017 in einer Garage in Andorf festgenommen. Als Preis für das Suchtgift wurden 27.500 Euro vereinbart.