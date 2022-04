Drogenlenker war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Der Linzer geriet kurz vor 18 Uhr in eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Außerdem war das Auto nicht zum Verkehr zugelassen, die verwendeten Kennzeichen sind gestohlen gemeldet. Wegen des Verdachtes einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurde der Mann zu einem freiwilligen Urintest aufgefordert, dieser verlief positiv. Eine Vorführung zum Arzt verweigerte der Linzer aber.

Bei der Einvernahme gab er zu, die Kennzeichen vor etwa drei Monaten gestohlen und am vergangenen Wochenende Drogen konsumiert zu haben. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.

Nicht der Einzige

Der 26-Jährige war an diesem Tag nicht der einzige Drogenlenker. Bereits um 9.15 Uhr hielt die Streife in Riedau einen Slowaken an. Auch er war ohne Lenkberechtigung unterwegs. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv und der Arzt stellte die Fahruntauglichkeit fest.