Auto nicht verkehrstauglich - Drogenlenker rammte Gegenverkehr

Der 26-Jährige aus Aspach fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenem Auto auf der Weikerdinger Straße Richtung Mauerkirchenerstraße. Auf dem Beifahrersitz saß ein 34-jähriger Bosnier. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Weng im Innkreis kommenden Pkw, an dessen Steuer saß ein 33-Jähriger aus Altheim. Durch die Wucht der Kollision schleuderten beide Fahrzeuge von der Straße und kamen in einem Feld zum Stillstand. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden dadurch verletzt und mussten in das Krankenhaus Braunau eingeliefert werden.

Aggressiver Lenker

Der Alkotest beim 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Da sich sowohl der 26-Jährige als auch der 34-Jährige während der Versorgung im Krankenhaus aggressiv verhielten, werden beide wegen mehreren Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht. Überdies konnten beim 26-Jährigen Hinweise auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt werden, so die Polizei. Nach Aufforderung verweigerte er aber eine klinische Untersuchung.