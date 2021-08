Dritter Sieg und Tabellenführung für Union Gurten

Der 2:0-Erfolg in Spittal/Drau war bereits der dritte Sieg im dritten Spiel.

Die erste Spielhälfte gehörte eindeutig den Gurtnern. Jakob Kreuzer schoss die Madritsch-Elf bereits in der 14. Minute in Führung. Bis zur Pause hätten die Gäste die Führung weiter in die Höhe schrauben können, es gab einige tolle Chancen, die aber allesamt nicht verwertet wurden.

Wesentlich giftiger und stärker präsentierten sich die Heimischen dann in der zweiten Hälfte. Die Kärntner wollten unbedingt den Ausgleich erzielen, doch die routinierte Abwehr der Gurtner war an diesem Tag nicht zu knacken und ließ nur ganz wenig zu. Endgültig auf die Siegerstraße brachte die Union Gurten dann der eingewechselte Jakub Przybylko. Mit Saisontor Nummer zwei machte er den Sack endgültig zu.

Stefan Offenzeller, Trainer der Jungen Wikinger Bild: Schlosser

Zeit, sich über die Tabellenführung zu freuen, bleibt den Gurtnern nur wenig. Bereits am morgigen Dienstag gastiert in der vierten Regionalliga-Runde um 19 Uhr der SC Weiz in der Park 21-Arena.

Erste Niederlage für Ried

Nach zwei Unentschieden gegen Treibach und Wolfsberg kassierten die Jungen Wikinger in Bad Gleichenberg die erste Saisonniederlage. Lange stand es 0:0, ehe Leonhard Kaufmann (77. Minute) und Gregor Zelko (81.) die Steirer auf die Siegerstraße brachten. Der Treffer von Julian Turi in der Nachspielzeit kam aus Sicht der Jungen Wikinger zu spät.

Julian Turi erzielte den Ehrentreffer der Jungen Wikinger. Bild: GEPA

Bereits am morgigen Dienstag ist für die zweite Mannschaft der SV Ried beim Heimspiel gegen St. Anna Wiedergutmachung angesagt. Die Steirer sind mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden nicht gut in die Saison gestartet. Spielbeginn in der Josko-Arena ist um 19 Uhr.