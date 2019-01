Dritte Pleite: Die Pinguine in der Krise

INNVIERTEL. Obwohl Penguins-Trainer Robert Dostal endlich wieder einen größeren Kader zur Verfügung hatte, verloren die Rieder Eishockeyspieler auch das dritte Spiel in Folge.

Gegen die Traunsee Sharks wollen sich die Innviertel Penguins aus der Krise schießen. Bild: Pressefoto Schlosser

Ratlosigkeit herrschte bei den Spielern und Funktionären nach der deutlichen 6:11-Abfuhr, die die Innviertel Penguins gegen die Puckjäger aus Traun kassierten. Für die Rieder war es nach den Niederlagen gegen die Grizzlies und die Ice Tigers bereits die dritte Pleite in Folge. Dabei konnte Trainer Robert Dostal diesmal wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen. Das und die Tatsache, dass das Hinspiel gegen die Puckjäger zu einer klaren Sache (6:3) für die Penguins wurde, stimmte die Innviertler vor dem Match durchaus positiv. Doch es sollte anders kommen.

Gelungener Auftakt

Die Pinguine begannen druckvoll und nagelten die Puckjäger in den ersten Minuten im eigenen Drittel fest. Doch entgegen dem Spielverlauf erzielte der Gegner durch Thomas Fischer das erste Tor dieser Begegnung. Aber nur 22 Sekunden später hatte Michael Münzker mit dem Ausgleichstreffer die richtige Antwort parat. Trotz dieses Erfolgs riss im Anschluss auf Seiten der Rieder der Faden. Fehler und Unachtsamkeiten nützten die Puckjäger eiskalt aus und zogen bis zum Ende des ersten Drittels auf 3:1 davon.

Eine lautstarke Pausenansprache von Trainer Robert Dostal sollte die Penguins wachrütteln, doch an diesem Tag blieben auch die Worte des Coaches fruchtlos. Mit vier weiteren Treffern demonstrierten die Puckjäger aus Traun ihre Überlegenheit. Erst in der letzten Minute des zweiten Spielabschnitts gelang Neuzugang Jack Jakovlievic der zweite Penguins-Treffer des Abends.

In der Pause vor dem letzten Drittel versuchte Trainer Dostal seine Mannen – trotz des großen Rückstandes – noch einmal zu motivieren. Offenbar fand er die richtigen Worte, denn in Spielabschnitt drei legen die Innviertler los wie die Feuerwehr. Innerhalb von nur sieben Minuten erzielten sie drei Treffer und verbesserten damit ihre Ausgangslage erheblich. Die aufkommende Hoffnung wurde aber nur kurz darauf vom Gegner zunichte gemacht: Traun erhöhte in kurzer Zeit auf 11:5. Der letzte Treffer des Abends, erzielt von Penguins-Spieler Moritz Haigner, war nur mehr Ergebniskosmetik.

Nach der dritten Niederlage in Serie waren Trainer Robert Dostal, Obmann Mario Wimmer und auch die Eishockeyspieler ratlos. Die Innviertler erkannten zwar ihre Fehler, waren aber nicht in der Lage, diese auszumerzen. Hauptgründe für die Niederlage waren laut Obmann die fehlende Zuordnung und die Tatsache, dass die Puckjäger immer einen Schritt schneller waren.

Die Penguins stehen aktuell – zwei Spiele vor dem Ende des Grunddruchgangs – auf Platz fünf der Tabelle. Bliebe es dabei, würden die Rieder das Playoff verpassen. Um das zu vermeiden wollen sich die Innviertler noch einmal am Riemen reißen. Bereits am Samstag, 19. Jänner, um 18 Uhr haben sie die Gelegenheit dazu. Dann treffen die Rieder auswärts auf die Traunsee Sharks aus Gmunden.

