Dreikönigslauf in Schildorn: Sportlicher Saisonauftakt für den guten Zweck

Dabei können Läufer Distanzen zwischen zehn, 14, 22 und 30 Kilometern wählen. Aber nicht nur Läufer kommen auf ihre Kosten – auch Radfahrer und Walker sind willkommen. Im Vordergrund stehen beim ersten Lauf des Jahres keine Bestzeiten, sondern die Gewissheit etwas Gutes für bedürftige Menschen und für die eigene Gesundheit getan zu haben.

Auftakt zur Laufsaison 2020

Wie schon in den Jahren zuvor eröffnen die LG Innviertel und der SV Schildorn mit dem Dreikönigslauf in Schildorn die Laufsaison. Die Organisatoren rechnen mit rund 350 Teilnehmern: "Das ist jedoch witterungsabhängig, aber wir sind optimistisch", sagt die sportliche Leiterin der LG Innviertel, Kerstin Gattermann, und fügt hinzu: "Die ersten 300 Anmeldungen bekommen als Dankeschön ein gratis Stirnband." Die Walker eröffnen um 10:00 Uhr diesen sportlichen Feiertag. Die Läufer und Mountainbiker starten eine halbe Stunde später. "Das Besondere beim Dreikönigslauf ist, dass es eine Veranstaltung für Läufer, Walker und Mountainbiker ist. Es gibt Streckenlängen von fünf bis 30 Kilometer für Walker und Läufer. Die Mountainbiker können sogar bis zu 90 Kilometer absolvieren", sagt Gattermann. Die 30-Kilometer-Runde führt durch die Innviertler Gemeinden Schildorn, Pattigham, Pramet und Waldzell.

Die Strecke ist mit ihren drei Bergen und rund 500 Höhenmetern selektiv. Es besteht die Möglichkeit, spontan eine kürzere oder längere Strecke zu absolvieren.

Laufen für den guten Zweck

Beim Dreikönigslauf gibt es am Ende zwar eine Wertung, allerdings steht der Wettkampf nicht im Vordergrund.

"Viele Sportler sehen unseren Lauf als Saisonstart und nützen ihn als Training unter Wettkampfbedingungen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt auch heuer wieder einem caritativen Zweck in der Region zugute. In diesem Jahr wird die Multiple-Sklerose-Gesellschaft Regionalclub Ried-Schärding unterstützt", so Gattermann.

Ebenfalls ein Grund mitzulaufen ist ein sportlicher Neujahrsvorsatz. Auf die Frage, was man tun kann, um die Motivation am Sport aufrecht zu erhalten, antwortet Gattermann: "Als ,Sportneuling‘ oder Wiedereinsteiger ist es wichtig, dass man sich kleine Ziele setzt und ein regelmäßiges Training mit niedriger Intensität absolviert. Sonst sind die Vorsätze schnell wieder vergessen und Frust stellt sich ein."

Alle Informationen und die Möglichkeit für eine Onlineanmeldung gibt es im Internet unter lg-innviertel.at/dreikoenigslauf