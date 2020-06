Drei verletzte Personen und fünf beschädigte Autos nach Unfall

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr um 15:33 Uhr mit einem Pkw auf der B141 von Haag am Hausruck kommend in Fahrtrichtung Ried. Am Rücksitz befand sich seine 11- jährige Tochter.

Der Mann kam aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und touchierte mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 72-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen. Der Pkw der Frau kam ins Schleudern und kollidierte mit zwei aus Richtung Haag am Hausruck kommenden Pkw, gelenkt von einem 38-Jährigen aus dem Bezirk Ried und sowie von einem 34-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen. Beide Pkw kamen in der angrenzenden Wiese sowie auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der unmittelbar hinter der 72-Jährigen fahrender Pkw, gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Schärding wurde ebenfalls vom Pkw des 44-Jährigen touchiert, dieser drehte sich um 180 Grad und kam im angrenzenden Feld zum Liegen.

Die 72-Jährige, der 44-Jährige und seine Tochter wurden von der Rettung mit Verletzungen ins Krankenhaus Ried gebracht.

Die B141 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von etwa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die FF Hohenzell und FF St. Marienkirchen/H führten die Aufräumarbeiten und Verkehrsregelung im Bereich der Unfallstelle durch. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.