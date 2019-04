Drei "verflixte" Minuten fehlten

INNVIERTEL. Frauenfußball: Zwei Gegentreffer kurz vor Spielende haben die Geretsbergerinnen den Sieg und die Tabellenführung gekostet.

Gemeinsam mit Trainer Andreas Meindl (Mitte hinten) schwören sich die Geretsbergerinnen auf den nächsten Punktegewinn ein. Bild: privat

Zwei Runden lang hat sie gehalten, die Tabellenführung der Geretsberger Fußball-Damen in der 2. Liga Mitte/West (zweithöchste Spielklasse Österreichs). Am Wochenende musste das Team von Trainer Andreas Meindl nach einer unglücklichen Niederlage gegen Wacker Innsbruck II wieder den Gang in die zweite Reihe antreten. Dabei sah es lange Zeit nach einem Erfolg für die Innviertlerinnen aus. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schoss Jennifer Mayr die Geretsbergerinnen kurz nach Wiederbeginn (50. Minute) in Führung. Diese hielt dank einer geschlossen starken Teamleistung bis kurz vor Spielende – doch dann kam Andrea Glibo. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten drehte sie die Partie und fügte der Meindl-Elf damit die erst zweite Saisonniederlage zu.

Aber noch ist nichts verloren. Die nächste Chance auf weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg in die erste Bundesliga haben die Damen der Union Geretsberg am Sonntag, 28. April. Um 11 Uhr empfangen sie den Tabellenvorletzten FFC Fairvesta Vorderland 1b im Gipfelbergstadion. Mit einem weiteren Erfolg und einem "Umfaller" von Tabellenführer Rankweil könnten die Innviertlerinnen schon bald an die Spitze zurückkehren.

Nach drei spielfreien Runden in der OÖ-Liga Frauen treten die Ladys des SV Högl Taufkirchen/Pr. am Samstag, 20. April, um 14 Uhr auswärts bei St. Oswald/Fr. an. Mit einem vollen Erfolg könnte das Damenteam von Trainer Thomas Sommergruber den eher schwachen Auftakt – ein 2:2 gegen Schweinbach/Hagenberg – wiedergutmachen.

In der Landesliga Frauen OÖ ist der Spielgemeinschaft Antiesenhofen/Weilbach der Meistertitel nur mehr theoretisch zu nehmen. Nach 13 von insgesamt 18 Runden liegt die Weissteiner-Elf mit 35 Punkten ungefährdet an der Tabellenspitze. In der vergangenen Meisterschaftsrunde haben die Innviertlerinnen mit einem knappen 2:1-Sieg gegen die Zweitplatzierten Damen aus Altmünster einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Für die Spielgemeinschaft trafen Neuzugang Nina Wasserbauer (12. Minute) und Katrin Wimmer (43. Minute) ins Schwarze. Als nächstes steht für die SPG das Innviertler Derby gegen Aspach/Wildenau auf dem Programm. Anpfiff ist am Sonntag, 28. April, um 14 Uhr. (lola)

