Drei Vereine, sechs Spiele und zwei Chancen

Augen zu und durch: Der ATSV Laab (Mitte Manuel Aglas) trifft in der Relegation in einem „Innviertler Duell“ auf die Union Schardenberg.

"Ums Überleben rennen." So lautet die Devise des ATSV Laab. Nach einer holprigen Saison muss die von Gerald Hainzl trainierte Mannschaft in die Relegation, um dort um den Verbleib in der 1. Klasse Südwest zu kämpfen. Zwei Endspiele, die es in sich haben – unabhängig vom Gegner. "Im Grunde ist es ganz egal, gegen wen wir spielen werden.