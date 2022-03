Drei Tage lang heißt es in Aspach: Gstanzl, Volksmusik und gute Laune

Drei Tage lang steht Aspach im September wieder im Zeichen der Gstanzl. Beim Aspacher Gstanzlsingen ist von 9. bis 11. September die Elite der Gstanzl-Szene zu hören.

"Die Vorbereitungen laufen sehr gut, wir nehmen die positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr mit – und da waren wir ausverkauft", sagt Organisator Sepp Danzer. Er ist zuversichtlich, dass sein Veranstaltungszentrum in Aspach auch heuer gut gefüllt sein wird, wenn in den drei Nachmittags- und zwei Abendveranstaltungen das gereimte Wort und viel Unterhaltung an vorderster Stelle stehen.

Aspach stark vertreten

"Diesmal sind auch die Aspacher Musiker wieder stark vertreten, sowohl die Solinger mit einer Landlergruppe als auch die Tridoppler sind mit dabei", sagt Sepp Danzer. Mit Pepi Meixner als Moderator steht ein weiterer "Hausherr" auf der Bühne. Dazu werden mit "Erdäpfelkraut" (alias Hubert Mittermaier) aus Bayern, "De kleine Blos" (ein Musikerquartett aus dem Innviertel und Bayern) sowie den "Gutauer Stubenhockern" bekannte Ensembles der Volksmusik- und Gstanzlszene nach Aspach kommen. Die OÖNachrichten sind als Medienpartner ebenso wieder mit dabei.

Karten für das Aspacher Gstanzlsingen sind ab sofort erhältlich, entweder über Ö-Ticket (online sowie in den Verkaufsstellen), beim Veranstalter selbst (info@aspacher-gstanzlsingen.at), bei Trafikplus, Libro und im Maximarkt sowie bei folgenden Banken: Volksbank, Raiffeisenbank und Erste Bank/Sparkasse.

Das Aspacher Gstanzlsingen 2022 geht zu folgenden Terminen im Veranstaltungszentrum Danzer in Aspach über die Bühne: Freitag, 9. September, 13.30 und 19.30 Uhr; Samstag, 10. September, 13.30 und 19.30 Uhr; Sonntag, 11. September, 13.30 Uhr.

Weitere Informationen unter aspacher-gstanzlsingen.at