Drei Schulen führten ein gemeinsames Musical auf

Ein Gemeinschaftsprojekt haben die beiden Musikschulen Obernberg und Altheim sowie die Mittelschule Obernberg ins Leben gerufen. Das Musical "Artisten – Tiere – Sensationen" mit mehr als 100 Mitwirkenden wurde vor vollen Hallen in Altheim und Obernberg aufgeführt. Die Besucher waren von den Darbietungen der engagierten Schüler begeistert.

Schüler, Lehrer und Musikschulunterrichtende waren in erster Linie in der Freizeit an der Umsetzung des Musicals beteiligt. In einigen Jahren soll es eine Fortsetzung geben.

