Drei neue Sandsack-Füllmaschinen für Ernstfall

Wetterkapriolen mit Starkregen und Überflutungen haben die Feuerwehren im Bezirk Ried in den vergangenen Jahren mehrfach gefordert. Eine effiziente und vor allem zielgerichtete Abhilfe würden hierbei Sandsäcke schaffen, um damit beispielsweise Wohnhäuser zu schützen, so das Bezirksfeuerwehrkommando Ried. Ein Knackpunkt ist allerdings die rasche Verfügbarkeit von Sandsäcken.

Dank der Unterstützung durch drei Großsponsoren konnten nun für den Bezirk drei Sandsack-Füllmaschinen im Gesamtwert von 36.000 Euro angeschafft werden, die ab sofort für den Einsatz bereitstehen. Ergänzend zu den vorhandenen Sandsackreserven, die in der Vergangenheit schrittweise auf eine Kapazität von 5000 Stück bei den Feuerwehren und Gemeinden im Bezirk Ried aufgebaut wurden und im Ernstfall sofort verfügbar sind, können mit den drei neuen Maschinen künftig 9000 Sandsäcke pro Stunde befüllt werden: Die Feuerwehren Traxlham, Neuhofen und Breitenried werden sich um diese Aufgabe kümmern.

"Es wird dazu im Moment ein eigener Katastrophenzug aufgestellt, der dann binnen Knopfdruck im Bezirk und darüber hinaus auch landesweit alarmiert werden kann", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Jürgen Hell. "Möglich wird dieses Sicherheitsprojekt erst durch die großartige Unterstützung der drei Großsponsoren, die je eine Maschine im Wert von mehr als 12.000 Euro finanzierten." Besonderer Dank gelte auch dem Unternehmen Mammut aus Gurten, das die Sandsack-Füllmaschinen produzierte, sowie den Unternehmen Wiesinger Bau und Wiesinger Baumarkt in Tumeltsham mit dem Rohstoffwerk Innviertel sowie der Brauerei Ried. Das Unternehmen PCE aus St. Martin im Innkreis stellte die notwendigen Anschlusskabel kostenlos zur Verfügung.

"Die neuen Sandsack-Füllmaschinen sind ein Meilenstein in der Sicherheitsarchitektur des Katastrophenschutzes im Bezirk Ried", sagt Rieds Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer. Um für Unwetter bestmöglich gerüstet zu sein, steht in den kommenden Wochen die Überprüfung, Erneuerung und Erweiterung der bereits vorhandenen und in die Jahre gekommenen Sandsackreserven in den Gemeinden auf dem Plan.